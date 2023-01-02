***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 11:36
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091967
BIST
12:535.629
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 119,53
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.637
En Düşük
5.568
12:5318,7244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0229
|Açılış
|: 18,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
12:5320,0129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0147
|Açılış
|: 20,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
12:531.099,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.099,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler12:51
|KONYA
|3.773,00
|148.692.280
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|18.757.497
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|35.701.049
|% 9,99
|
|EGEEN
|6.811,00
|528.332.486
|% 9,98
|
|GOZDE
|23,14
|215.354.344
|% 9,77
|
|UMPAS
|6,77
|1.119.575
|% -8,51
|
|QNBFB
|49,42
|209.047
|% -7,63
|
|ULAS
|11,00
|1.981.170
|% -5,17
|
|MARTI
|7,60
|46.282.117
|% -5,12
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|EREGL
|42,08
|4.294.815.525
|% 1,99
|
|THYAO
|143,90
|3.326.773.689
|% 2,13
|
|ASELS
|63,70
|3.019.996.214
|% 2,49
|
|TCELL
|40,04
|2.671.313.646
|% 5,70
|
|SISE
|44,60
|2.320.440.259
|% 3,91
|
|EKGYO
|8,95
|2.080.180.216
|% 2,52
|
|YKBNK
|12,04
|1.579.638.262
|% 1,95
|
|ISCTR
|13,12
|1.559.978.213
|% 2,74
|
|DOHOL
|10,82
|1.171.875.389
|% 2,27
|
|VAKBN
|12,38
|1.268.384.725
|% 4,12
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7154
|18,7192
|% 0,09
|
|Euro
|19,9705
|20,0428
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,4972
|22,6100
|% -0,19
|
|Frank
|20,1589
|20,2803
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9635
|4,9884
|% 0,06
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.827
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|3,36
|
|Cumhuriyet
|7.397
|7.509
|28,00
|
|Tam
|7.433
|7.495
|62,00
|
|Yarım
|3.600
|3.660
|27,00
|
|Çeyrek
|1.805
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|