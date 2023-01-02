***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 11:36
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091968
BIST
14:225.635
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 126,12
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.642
En Düşük
5.568
14:2218,7226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
14:2220,0579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0303
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
14:221.099,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.099,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler14:20
|EGEEN
|6.812,30
|592.824.131
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|140.568.591
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.723.832
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|19.064.430
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.339.521
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|229.557.363
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,18
|5.100.589.997
|% 2,23
|
|THYAO
|144,90
|4.210.331.770
|% 2,84
|
|ASELS
|63,60
|3.292.060.925
|% 2,33
|
|TCELL
|40,16
|3.217.831.755
|% 6,02
|
|EKGYO
|9,06
|3.091.508.263
|% 3,78
|
|EKGYO
|9,06
|3.091.508.263
|% 3,78
|
|YKBNK
|12,04
|1.957.755.812
|% 1,95
|
|DOHOL
|11,04
|1.666.109.943
|% 4,35
|
|ISCTR
|13,16
|1.956.789.308
|% 3,05
|
|AKFGY
|5,68
|704.589.493
|% 7,58
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7194
|18,7237
|% 0,12
|
|Euro
|19,9970
|20,0162
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,4975
|22,6103
|% -0,19
|
|Frank
|20,1802
|20,3018
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9651
|4,9900
|% 0,09
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|3,45
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.440
|7.500
|67,00
|
|Yarım
|3.603
|3.663
|30,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.831
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|