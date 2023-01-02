***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 11:38
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091974
BIST
15:565.647
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 137,91
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.655
En Düşük
5.568
15:5618,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
15:5620,0363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0087
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
15:561.098,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.098,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:54
|ULUSE
|258,50
|30.512.199
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|600.058.794
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.910.649
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.082.652
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|236.429.763
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,44
|6.911.621.728
|% 2,86
|
|THYAO
|145,80
|5.930.804.513
|% 3,48
|
|EKGYO
|9,40
|5.689.215.237
|% 7,67
|
|TCELL
|40,40
|4.129.488.132
|% 6,65
|
|ASELS
|63,85
|3.974.768.522
|% 2,74
|
|EKGYO
|9,40
|5.689.215.237
|% 7,67
|
|YKBNK
|12,04
|2.469.673.274
|% 1,95
|
|DOHOL
|11,06
|2.101.634.046
|% 4,54
|
|PETKM
|20,34
|3.368.763.064
|% 1,90
|
|ISCTR
|13,16
|2.168.527.107
|% 3,05
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7233
|18,7250
|% 0,13
|
|Euro
|20,0047
|20,0308
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,4953
|22,6082
|% -0,20
|
|Frank
|20,1769
|20,2985
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9661
|4,9910
|% 0,11
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,55
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.441
|7.502
|69,00
|
|Yarım
|3.603
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:09TUREX
Yüzde 9.60 oranında artışla 32.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 699, 340 adet işlem
-
16:08AKFGY
Yüzde 7.01 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 818, 611 adet işlem
-
16:06XU100
Endeks 5, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 62 üstünde . İşlem hacmi 81, 195.00 milyon TL de
-
16:04EPLAS
Yüzde 8.54 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 341, 644 adet işlem
-
16:02TCELL
Yüzde 6.65 oranında artışla 40.40 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 805, 587 adet işlem