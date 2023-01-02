***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 11:38
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091976
BIST
11:235.623
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 113,43
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.625
En Düşük
5.568
11:2318,7271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
11:2320,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0183
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
11:231.098,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.098,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler11:21
|BFREN
|4.323,00
|16.440.369
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|5.542.789
|% 9,96
|
|MEPET
|6,77
|16.765.593
|% 9,90
|
|MMCAS
|6,70
|610.035
|% 9,84
|
|PRDGS
|9,14
|130.454.049
|% -8,60
|
|ULUFA
|9,76
|45.664.021
|% -5,88
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|BRKVY
|33,90
|29.276.104
|% -4,40
|
|HKTM
|69,45
|30.263.622
|% -3,54
|
|EREGL
|42,32
|2.552.697.494
|% 2,57
|
|ASELS
|64,10
|2.366.579.775
|% 3,14
|
|THYAO
|143,90
|2.242.121.743
|% 2,13
|
|TCELL
|40,32
|1.963.877.826
|% 6,44
|
|EKGYO
|8,95
|1.673.684.754
|% 2,52
|
|EKGYO
|8,95
|1.673.684.754
|% 2,52
|
|KRDMD
|18,52
|1.428.640.264
|% 2,95
|
|EREGL
|42,32
|2.552.697.494
|% 2,57
|
|PETKM
|20,30
|1.182.016.887
|% 1,70
|
|ISCTR
|12,99
|749.392.023
|% 1,72
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7182
|18,7318
|% 0,16
|
|Euro
|20,0001
|20,0489
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,5313
|22,6443
|% -0,04
|
|Frank
|20,1627
|20,2842
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9661
|4,9910
|% 0,11
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,44
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.411
|7.475
|42,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
11:21
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11:36XU100
Endeks 5, 623 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 07 üstünde . İşlem hacmi 33, 296.00 milyon TL de
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11:36FRIGO
Yüzde 5.51 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 784, 547 adet işlem
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11:35TTKOM
Yüzde 6.76 oranında artışla 26.22 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 936, 167 adet işlem
-
11:34BRYAT
Yüzde 5.64 oranında artışla 1, 227.50 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 261 adet işlem
-
11:33TKNSA
Yüzde 5.28 oranında artışla 27.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 417, 537 adet işlem