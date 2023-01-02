***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 11:39
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091977
BIST
14:265.637
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 127,86
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.642
En Düşük
5.568
14:2618,7242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
14:2620,0327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
14:261.099,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.099,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler14:26
|TUREX
|33,00
|141.541.539
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|594.411.397
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.310.742
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|19.099.014
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.725.372
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|229.905.654
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,16
|5.131.026.926
|% 2,18
|
|THYAO
|144,60
|4.273.897.905
|% 2,63
|
|EKGYO
|9,10
|3.430.093.441
|% 4,24
|
|ASELS
|63,50
|3.328.400.668
|% 2,17
|
|TCELL
|40,12
|3.246.187.233
|% 5,91
|
|EKGYO
|9,10
|3.430.093.441
|% 4,24
|
|YKBNK
|12,04
|1.975.403.268
|% 1,95
|
|DOHOL
|11,03
|1.760.148.631
|% 4,25
|
|ISCTR
|13,14
|1.982.147.624
|% 2,90
|
|AKFGY
|5,67
|718.154.407
|% 7,39
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7172
|18,7242
|% 0,12
|
|Euro
|19,9990
|20,0327
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,4949
|22,6077
|% -0,20
|
|Frank
|20,1790
|20,3005
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9644
|4,9893
|% 0,07
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|3,45
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.440
|7.500
|67,00
|
|Yarım
|3.603
|3.663
|30,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.831
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
14:26
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-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 85 artarak (% 2.30 ) 6, 082
-
14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, DOHOL
-
14:41
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TUREX, EGEEN
-
14:41
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, EKGYO
-
14:41XU100
Endeks 5, 636 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 31 üstünde . İşlem hacmi 65, 018.00 milyon TL de