***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 11:40
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091980
BIST
12:595.633
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 124,21
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.637
En Düşük
5.568
12:5918,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
12:5920,0366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0090
|Açılış
|: 20,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
12:591.099,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.099,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler12:57
|TUREX
|33,00
|129.095.214
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|1.501.185
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|29.688.618
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|148.692.280
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|18.757.497
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|223.960.146
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,77
|2.281.770
|% -8,51
|
|QNBFB
|49,42
|209.047
|% -7,63
|
|ULAS
|11,00
|2.018.856
|% -5,17
|
|MARTI
|7,61
|47.082.463
|% -4,99
|
|EREGL
|42,14
|4.396.727.951
|% 2,13
|
|THYAO
|143,80
|3.342.005.625
|% 2,06
|
|ASELS
|63,80
|3.033.666.606
|% 2,65
|
|TCELL
|40,12
|2.697.350.969
|% 5,91
|
|SISE
|44,60
|2.342.320.399
|% 3,91
|
|EKGYO
|8,95
|2.092.850.517
|% 2,52
|
|YKBNK
|12,07
|1.603.168.096
|% 2,20
|
|ISCTR
|13,20
|1.679.763.800
|% 3,37
|
|DOHOL
|10,83
|1.196.979.751
|% 2,36
|
|VAKBN
|12,39
|1.281.324.946
|% 4,21
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7203
|18,7280
|% 0,14
|
|Euro
|19,9859
|20,0258
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,4890
|22,6018
|% -0,22
|
|Frank
|20,1668
|20,2883
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9653
|4,9902
|% 0,09
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.827
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|3,16
|
|Cumhuriyet
|7.397
|7.509
|28,00
|
|Tam
|7.432
|7.492
|59,00
|
|Yarım
|3.599
|3.659
|26,00
|
|Çeyrek
|1.805
|1.829
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|