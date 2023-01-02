***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 11:41
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091981
BIST
12:595.633
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 123,86
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.637
En Düşük
5.568
12:5918,7225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
12:5920,0563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0287
|Açılış
|: 20,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
12:591.099,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.099,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler12:55
|TUREX
|33,00
|128.999.133
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|29.688.618
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|148.692.280
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|18.757.497
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.240.272
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|223.901.529
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,77
|1.119.575
|% -8,51
|
|QNBFB
|49,42
|209.047
|% -7,63
|
|ULAS
|11,00
|2.018.856
|% -5,17
|
|MARTI
|7,62
|46.537.859
|% -4,87
|
|EREGL
|42,10
|4.354.932.707
|% 2,04
|
|THYAO
|143,80
|3.340.113.061
|% 2,06
|
|ASELS
|63,75
|3.023.706.888
|% 2,57
|
|TCELL
|40,10
|2.684.193.439
|% 5,86
|
|SISE
|44,62
|2.338.105.789
|% 3,96
|
|EKGYO
|8,95
|2.087.186.344
|% 2,52
|
|YKBNK
|12,04
|1.589.267.812
|% 1,95
|
|ISCTR
|13,17
|1.593.868.144
|% 3,13
|
|DOHOL
|10,82
|1.172.976.479
|% 2,27
|
|VAKBN
|12,37
|1.273.572.480
|% 4,04
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7216
|18,7301
|% 0,15
|
|Euro
|19,9981
|20,0231
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,4985
|22,6113
|% -0,18
|
|Frank
|20,1667
|20,2882
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9664
|4,9913
|% 0,11
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.827
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.100
|3,11
|
|Cumhuriyet
|7.397
|7.509
|28,00
|
|Tam
|7.433
|7.493
|60,00
|
|Yarım
|3.599
|3.660
|27,00
|
|Çeyrek
|1.805
|1.829
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|