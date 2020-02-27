***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 27.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Daha düşük bir oran uygulanmamıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018 Peşin 0,6511628 65,11628 15 0,5534883 55,34883B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3 Peşin 0,6511628 65,11628 15 0,5534883 55,34883Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 25.03.2020 27.03.2020 26.03.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018 0 0B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Yılı Kar Dağıtım Teklifi.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 430.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 170.931.830Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 465.400.846 462.243.9034. Vergiler ( - ) 119.305.000 119.305.0005. Net Dönem Kârı 346.095.846 342.938.9036. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 346.095.846 342.938.903Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 346.095.846 342.938.9039. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.650 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 346.097.496 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 69.219.499 0* Nakit 69.219.499 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 7.440.317 0* Çalışanlara 7.440.317 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 210.780.501 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 26.594.032 017. Statü Yedekleri 26.943.603 26.943.60318. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 5.117.894 1.960.95120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 553.488,37 0 0,16 0,5534883 55,34883B Grubu 237.446.511,63 0 68,61 0,5534883 55,34883TOPLAM 238.000.000 0 68,77 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2019 dönem karına, TMS 19 uyarınca ayrılan 7.500.000 TL tutarındaki personele ödenecek temettü karşılığı da eklenmiştir. Ayrıca 2020 yılında yatırım yapılmasına karar verilen İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 20.650.000 TL ve 2019 yılında satışı gerçekleştirilen hisse senetlerinden elde edilen 1.927.896 TL'lik satış karının %75'ini oluşturan 1.445.922 TL, mevzuatın öngördüğü istisnadan yararlanılarak kar dağıtımına konu edilmemiştir.(**) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33/a maddesi uyarınca yıllık net karın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılabilmektedir. Bu sınıra ulaşılması sebebiyle, kar dağıtımında birinci tertip genel kanuni yedek akçe hesaplanmamıştır.(***) Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 1.960.951 TL dikkate alınmıştır.(****) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822254BIST