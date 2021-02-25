***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018 Peşin 0,8372093 83,72093 15 0,7116279 71,16279B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3 Peşin 0,8372093 83,72093 15 0,7116279 71,16279Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 29.03.2021 31.03.2021 30.03.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018 0 0B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Kar Dağıtım Teklifi.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 430.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 197.525.862Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 638.322.095 630.724.1834. Vergiler ( - ) 128.336.961 128.336.9615. Net Dönem Kârı 509.985.134 502.387.2226. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 509.985.134 502.387.222Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 509.985.1349. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 433.70010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 510.418.83411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 102.083.767* Nakit 102.083.767* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 8.339.894* Çalışanlara 8.339.894* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 257.916.23316. Genel Kanuni Yedek Akçe 34.683.98917. Statü Yedekleri 39.956.147 39.956.14718. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 67.005.104 59.407.19220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 711.627,91 0 0,14 0,7116279 71,16279B Grubu 305.288.372,09 0 59,86 0,7116279 71,16279TOPLAM 306.000.000 0 60 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2020 dönem karına, TMS 19 uyarınca ayrılan 8.400.000 TL tutarındaki personele ödenecek temettü karşılığı da eklenmiştir. Ayrıca 2021 yılında yatırım yapılmasına karar verilen Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Atlas Büyüme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 10.000.000 TL, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 15.000.000 TL ve 2020 yılında satışı gerçekleştirilen hisse senetlerinden elde edilen 472.173 TL'lik satış karının %75'ini oluşturan 354.130 TL, mevzuatın öngördüğü istisnadan yararlanılarak kar dağıtımına konu edilmemiştir.(**) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33/a maddesi uyarınca yıllık net karın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılabilmektedir. Bu sınıra ulaşılması sebebiyle, kar dağıtımında birinci tertip genel kanuni yedek akçe hesaplanmamıştır.(***) Ortaklara I. Kar Payı, SPK mevzuatı uyarınca, dağıtılabilir kara, dönem içinde yapılan bağışların eklenmesi suretiyle oluşan matrah dikkate alınarak tespit edilmiştir.(****) Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 59.407.192 TL dikkate alınmıştır.(*****) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913081BIST