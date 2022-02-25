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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.02.2022 19:18
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 25.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018 Peşin 1,0232558 102,32558 10 0,9209302 92,09302
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3 Peşin 1,0232558 102,32558 10 0,9209302 92,09302

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 25.03.2022 29.03.2022 28.03.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018 0 0
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 Kar Dağıtım Teklifi.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 430.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 232.209.851
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 876.571.569 862.168.330
4. Vergiler ( - ) 194.458.270 194.458.270
5. Net Dönem Kârı 682.113.299 667.710.060
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 682.113.299 667.710.060
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 682.113.299 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 56.800 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 682.170.099 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 204.651.030 0
* Nakit 204.651.030 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 9.492.978 0
* Çalışanlara 9.492.978 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 235.348.970 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 42.799.298 0
17. Statü Yedekleri 46.796.929 46.796.929
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 143.024.094 128.620.855
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 920.930,23 0 0,14 0,9209302 92,09302
B Grubu 395.079.069,77 0 57,92 0,9209302 92,09302
TOPLAM 396.000.000 0 58,06 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014 yılı Ocak ayında yayımladığı Kar Payı Rehberi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31.12.2021 dönem karına TMS 19 uyarınca ayrılan 10.200.000 TL tutarındaki "Personele Ödenecek Temettü Karşılığı" da eklenmiştir. Ayrıca 2022 yılında yatırım yapılmasına karar verilen Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 6.074.766 TL ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Atlas Büyüme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 22.000.000 TL ilgili mevzuatın öngördüğü istisnadan yararlanılarak kâr dağıtımına konu edilmemiştir.
(**) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesinin (a) bendine göre net kârımızın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılabilmektedir. Şirketimizin ödenmiş sermayesi şu anda 430.000.000 TL olup, %20'si de 86.000.000 TL'ye denk gelmektedir. Hali hazırda kanuni yedek akçelerimizin toplamı da 86.000.000 TL'ye ulaşmış durumdadır. Bu sebeple birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.
(***) Ortaklara I. Kar Payı, SPK mevzuatı uyarınca, dağıtılabilir kara, dönem içinde yapılan bağışların eklenmesi suretiyle oluşan matrah dikkate alınarak tespit edilmiştir.
(****) Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 128.620.855 TL dikkate alınacaktır.
(*** *
*) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %10 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004813


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Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,91 23,94 -0,22  
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