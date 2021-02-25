***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.02.2021 20:24
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı için Yeni Süre Alınması ve Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ticaret Bakanlığı Onayının Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 13.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında uzatılması ve Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz, Ticaret Bakanlığı'nın ek'te yer alan 19 Şubat 2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00061654791 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ANHYT_Ticaret Bakanlığı Yazısı ve Esas Sözleşme Değişikliği.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913110
BIST
18:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
18:057,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,1510
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,4392
En Düşük
7,1530
18:058,9461
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,2199
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
9,0849
En Düşük
8,7148
18:05418,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,12
|Açılış
|: 418,77
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
423,51
En Düşük
411,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|23,76
|7.321.879
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.741.208
|% 10,00
|
|LINK
|51,70
|119.047.421
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|3.056.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.923.977
|% 10,00
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|996.357
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.060.989
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% -9,79
|
|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 4,36
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% -3,97
|
|SASA
|41,70
|1.783.940.629
|% 4,41
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 1,76
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|TSKB
|1,72
|562.477.409
|% -1,15
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,89
|234.960.802
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3164
|7,3205
|% 2,11
|
|Euro
|8,9312
|8,9461
|% 2,52
|
|Sterlin
|10,2546
|10,3060
|% 1,47
|
|Frank
|8,0620
|8,1106
|% 2,37
|
|Riyal
|1,9472
|1,9570
|% 2,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-27,61
|
|Altın Gr.
|419
|419
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,15
|66,15
|-0,03
|