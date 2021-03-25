***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 13.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.01.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk Açıklamalar- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Ocak 2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-13764 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve- Ticaret Bakanlığı'nın 19 Şubat 2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00061654791 sayılı yazısı ile onaylananŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme tadil tasarısı, 25 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ANHYT_Ticaret Bakanlığı Yazısı ve Esas Sözleşme Değişikliği.pdfEK: 2 ANHYT SPK Onay Yazısı ve Esas Sözleşme Değişikliği.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920729BIST