***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.03.2021 22:14
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 13.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Ocak 2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-13764 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve
- Ticaret Bakanlığı'nın 19 Şubat 2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00061654791 sayılı yazısı ile onaylanan
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme tadil tasarısı, 25 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ANHYT_Ticaret Bakanlığı Yazısı ve Esas Sözleşme Değişikliği.pdf
EK: 2 ANHYT SPK Onay Yazısı ve Esas Sözleşme Değişikliği.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920729
BIST