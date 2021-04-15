***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2021 19:34
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescili ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 13.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 15.04.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu‘nun 7 Ocak 2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-13764 sayılı yazısı kapsamında uygun bulunan ve Ticaret Bakanlığı‘nın 19 Şubat 2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00061654791 sayılı yazısı ile 25 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı‘nda onaylanan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme tadil tasarısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 15 Nisan 2021 tarihli ve 10310 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ANHYT_Ticaret Bakanlığı Yazısı ve Esas Sözleşme Değişikliği.pdf
EK: 2 ANHYT SPK Onay Yazısı ve Esas Sözleşme Değişikliği.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928640
BIST