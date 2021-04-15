Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.04.2021 19:34



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescili ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 13.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 15.04.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu‘nun 7 Ocak 2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-13764 sayılı yazısı kapsamında uygun bulunan ve Ticaret Bakanlığı‘nın 19 Şubat 2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00061654791 sayılı yazısı ile 25 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı‘nda onaylanan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme tadil tasarısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 15 Nisan 2021 tarihli ve 10310 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ANHYT_Ticaret Bakanlığı Yazısı ve Esas Sözleşme Değişikliği.pdf
EK: 2 ANHYT SPK Onay Yazısı ve Esas Sözleşme Değişikliği.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928640


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.408
Değişim :  -0,10% |  -1,43
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.419 En Düşük
1.398
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRGYO 3,85 273.156.662 % 10,00  
SONME 36,10 2.785.068 % 9,99  
CEOEM 6,94 81.928.484 % 9,98  
QUAGR 26,48 1.140.313.456 % 9,97  
BTCIM 13,73 8.356.750 % 9,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0232 8,0251 % -0,57  
Euro 9,6168 9,6364 % -0,48  
Sterlin 11,0340 11,0893 % -0,39  
Frank 8,6704 8,7227 % -0,38  
Riyal 2,1332 2,1439 % -0,51  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 29,71  
Altın Gr. 456 456 5,58  
Cumhuriyet 3.004 3.050 8,00  
Tam 2.989 3.066 6,69  
Yarım 1.445 1.483 3,24  
Çeyrek 725 742 1,62  
Gümüş.Ons 25,88 25,91 0,47  
Gümüş Gr. 6,68 6,69 0,09  
B. Petrol 66,78 66,78 0,20  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru