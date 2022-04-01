***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
01.04.2022 12:13
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
İcra başkanı / genel müdürün adı
Murat Atalay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014909
BIST
12:142.246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 12,71
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.248
En Düşük
2.230
12:1414,6929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0213
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
12:1416,2554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
12:14914,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,46
|Açılış
|: 914,13
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler12:12
|ULUSE
|124,60
|3.794.195
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,12
|75.008.755
|% 7,77
|
|ASUZU
|80,25
|113.370.663
|% 7,29
|
|CELHA
|7,77
|7.022.724
|% 5,00
|
|YKSLN
|7,56
|89.411.134
|% 4,71
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|PENTA
|350,00
|46.826.479
|% -6,62
|
|AKFGY
|3,11
|17.056.431
|% -6,33
|
|EMNIS
|20,00
|21.300
|% -4,76
|
|ETILR
|9,00
|3.568.960
|% -4,66
|
|GARAN
|12,31
|2.112.565.679
|% 0,90
|
|THYAO
|32,78
|1.882.883.169
|% 1,61
|
|EREGL
|33,18
|1.151.766.182
|% 2,28
|
|TUPRS
|224,00
|1.038.575.607
|% 4,48
|
|KRDMD
|15,37
|1.001.399.428
|% 0,46
|
|GARAN
|12,31
|2.112.565.679
|% 0,90
|
|ODAS
|1,71
|182.224.207
|% 1,18
|
|PETKM
|9,24
|795.599.685
|% 2,33
|
|YKBNK
|4,09
|344.784.809
|% 0,25
|
|AKBNK
|7,28
|578.323.270
|% 0,28
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6878
|14,6906
|% 0,13
|
|Euro
|16,2449
|16,2548
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,2217
|19,3181
|% -0,00
|
|Frank
|15,8325
|15,9278
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9033
|3,9229
|% 0,14
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-1,74
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,21
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:26TUPRS
Yüzde 4.52 oranında artışla 224.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 679 adet işlem
-
12:25TUPRS
Yüzde 4.48 oranında artışla 224.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 749, 044 adet işlem
-
12:24KUYAS
Yüzde 4.41 oranında artışla 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 066, 036 adet işlem
-
12:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 69 artarak (% 0.71 ) 2, 495
-
12:23XU100
Endeks 2, 245 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 15, 417.00 milyon TL de