***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
17.10.2023 17:23
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
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Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
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Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
24 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak Başkanlığa Sayın Sezgin Yılmaz'ın ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Oğuz Taner Okutan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir. Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite için Sayın Ahmet D. Erelçin komite başkanı ve Sayın Murat Bolat komite üyesi olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi için Sayın Şebnem Ergün komite başkanı, Sayın Kemal Emre Sayar ve Sayın C. Ozan Sezer komite üyesi olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi için Sayın Mühibe Elif Germirli komite başkanı ve Sayın Kemal Emre Sayar komite üyesi olarak, İç Sistemlerden Sorumlu Üyeler olarak Sayın Sezgin Yılmaz ve Sayın Kemal Emre Sayar görev üstlenmişlerdir. 31 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulumuz, kendi arasındaki görev dağılımını yeniden yaparak Başkan Vekilliği'ne Sayın Feray Demir'in seçilmesine karar vermiştir. 24 Ağustos 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Murat Bolat'ın istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir. 16 Ekim 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Şirketimiz İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Ahmet Erol'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207220
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