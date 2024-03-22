***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
22.03.2024 18:45
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
22 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak Başkanlığa Sayın Sezgin Yılmaz'ın ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Feray Demir?in seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir. Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite için Sayın Ahmet Erol komite başkanı ve Sayın Nadir Eroğlu komite üyesi olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi için Sayın Salim Can Karaşıklı komite başkanı, Sayın Zeliha Göker ve Sayın Cavit Ozan Sezer komite üyesi olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi için Sayın Mühibe Elif Germirli komite başkanı ve Sayın Zeliha Göker komite üyesi olarak görev üstlenmiştir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
3 Üye / %27
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BIST
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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32,2123
En Düşük
31,8778
18:0534,6332
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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