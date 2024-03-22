***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim Uyum RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.02.2024AçıklamalarKurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun 4.3.9 maddesine ilişkin yapılan açıklama aşağıda sunulmuştur.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Uyum Durumu AçıklamaEvet Kısmen Hayır Muaf İlgisizKurumsal Yönetim Uyum Raporu1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI1.3. GENEL KURUL1.4. OY HAKKI1.5. AZLIK HAKLARI1.6. KAR PAYI HAKKI1.7. PAYLARIN DEVRİ2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ2.2. FAALİYET RAPORU3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.X Konuyla ilgili politikamız bulunmamakla birlikte, faaliyet döneminde Yönetim Kurulumuzda üç kadın üyemiz (%27) görev yapmaktadır.4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261581BIST