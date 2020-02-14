***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2020 09:34
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.01.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 170.098.811,02.-TL, hayat dışı 62.735,23.-TL olmak üzere toplam 170.161.546,25.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818972
BIST
11:23121.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 553,54
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
121.082
11:236,0589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
11:236,5661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5717
En Düşük
6,5408
11:23307,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,94
|Açılış
|: 307,23
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,24
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,95
|61.384.063
|% 13,46
|
|GSRAY
|2,72
|312.959.181
|% 13,33
|
|ARDYZ
|17,83
|138.061.521
|% 12,85
|
|SAYAS
|4,14
|7.676.767
|% 11,89
|
|GLBMD
|3,35
|8.841.340
|% 10,93
|
|TUKAS
|12,50
|1.715.248
|% -18,09
|
|OZBAL
|2,44
|6.702.082
|% -6,87
|
|QNBFL
|147,20
|77.171
|% -6,24
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|ATSYH
|1,20
|6.281
|% -5,51
|
|THYAO
|15,01
|524.716.594
|% 0,13
|
|GSRAY
|2,72
|312.959.181
|% 13,33
|
|PETKM
|4,14
|260.764.396
|% 1,47
|
|SISE
|5,58
|243.363.709
|% 2,95
|
|ISGYO
|2,18
|233.607.290
|% 5,31
|
|GSRAY
|2,72
|312.959.181
|% 13,33
|
|ISGYO
|2,18
|233.607.290
|% 5,31
|
|CEMAS
|1,26
|119.074.172
|% 4,13
|
|PETKM
|4,14
|260.764.396
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,90
|174.791.519
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8840
|7,9235
|% 0,29
|
|Frank
|6,1569
|6,1940
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6110
|1,6191
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,28
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|56,48
|56,48
|0,14
|