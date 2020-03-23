***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 17:02
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak Başkanlığa Sayın Yalçın Sezen'in ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Hasan Koçhan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831491
BIST
17:5484.593
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -1.202,68
|Açılış
|: 83.044
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En Düşük
82.528
17:546,5873
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,5266
17:547,1207
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|: 315,83
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323,73
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|13,64
|113.786.266
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.494.293
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.519.252
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.264.827
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,80
|7.961.059
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,04
|1.454.607.968
|% -5,63
|
|ASELS
|20,92
|578.188.198
|% -2,24
|
|THYAO
|7,78
|461.274.431
|% -2,51
|
|YKBNK
|1,79
|334.737.975
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,74
|290.142.816
|% -9,87
|
|GARAN
|7,04
|1.454.607.968
|% -5,63
|
|YKBNK
|1,79
|334.737.975
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,74
|290.142.816
|% -9,87
|
|IHLGM
|0,70
|70.710.348
|% -6,67
|
|ODAS
|1,18
|103.622.750
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6285
|7,6668
|% 0,29
|
|Frank
|6,6839
|6,7242
|% 0,99
|
|Riyal
|1,7468
|1,7556
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.533
|1.533
|34,07
|
|Altın Gr.
|323
|323
|7,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,89
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,70
|2,71
|0,05
|
|B. Petrol
|25,71
|25,71
|-1,27
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