***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Bu süreçte Anadolu Hayat Emeklilik olarak en büyük önceliğimiz çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak olduğu için başta T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kamu sağlığı kurumları tarafından sağlanan bilgiler çerçevesinde salgının ortaya çıktığı ilk andan itibaren gerekli tedbirler alınmıştır. Sürecin başından itibaren çalışanlarımıza bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapılmakta, çevrimiçi eğitimler düzenlenmekte ve iş yerlerimizde salgının önlenmesine dair tüm hijyenik tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Yüksek ateşli kişilerin tespit edilebilmesi amacıyla işyerimizin giriş ve çıkışları termal kameralar ile takip edilmektedir. Hamile çalışanlar ve süt izni kullananlar ile kronik hastalığı bulunan çalışanlar idari izinli sayılmaktadır. Tüm etkinlik ve organizasyonlar ile yurt içi ve yurt dışı tüm toplantı, eğitim, seminer, konferans vb. etkinliklere katılımlar durdurulmuştur. Şirket içi ve dışı görüşmeler, toplantılar telefon, telekonferans veya video konferans yoluyla yapılmaktadır. Operasyonal faaliyetlerimizin aksamaması amacıyla Şirketimizin teknolojik altyapısı, çalışanlarımızın evden çalışmasını destekleyecek seviyeye getirilmiş 17 Mart 2020 tarihinde çalışanlarımızın bir bölümü, 20 Mart 2020 tarihi itibarıyla da zorunlu haller dışında tüm Genel Müdürlük birimlerimiz ve Direkt Satış Ekiplerimiz ağırlıklı olarak uzaktan çalışma uygulamasına geçmiştir. Bu süreçte, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeler anlık olarak takip edilmekte, ihtiyaç duyulan yeni aksiyonlar vakit geçirilmeksizin alınmaktadır. Tüm topluma karşı olan sorumluluğumuz gereği, salgının en etkili yayılma yolu olan bire bir teması önlemek amacıyla, müşterilerimiz bireysel emeklilik ve hayat sigortası talep ve işlemlerini evden çıkmalarına gerek kalmadan yapabilmeleri için mobil uygulamamız ‘AHE Mobil', kurumsal internet sitemiz üzerinden ulaşılan ‘Online İşlemler' ya da telefonla ulaşabilecekleri Müşteri Hizmetleri Merkezi'mize yönlendirilmektedir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunar, ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu bu süreci en kısa sürede atlatmasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832927BIST