***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2020 09:49
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.05.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 696.236.764,32.-TL, hayat dışı 328.380,18.-TL olmak üzere toplam 696.565.144,50.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851136
BIST
12:41109.676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -159,91
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
12:416,8405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8405
En Düşük
6,8141
12:417,6946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
12:41377,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,19
|Açılış
|: 377,17
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
376,44
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|11,80
|620.432
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|4.956
|% 9,97
|
|RTALB
|33,14
|4.560.031
|% 9,95
|
|BAYRK
|6,97
|23.142.286
|% 9,94
|
|GLRYH
|14,27
|3.369.118
|% 9,94
|
|ISBIR
|1.044,10
|59.514
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|179.722
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|340.996
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|20.380.994
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|74.547
|% -9,82
|
|SASA
|10,74
|467.907.140
|% 4,17
|
|GUSGR
|4,41
|412.796.969
|% 5,76
|
|THYAO
|12,66
|384.455.193
|% -0,78
|
|EKGYO
|1,92
|372.518.755
|% -0,52
|
|GARAN
|8,08
|298.549.208
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,92
|372.518.755
|% -0,52
|
|GUSGR
|4,41
|412.796.969
|% 5,76
|
|IHLGM
|1,55
|118.739.585
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,74
|183.319.050
|% 0,37
|
|PETKM
|3,94
|263.937.041
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5431
|8,5859
|% 0,27
|
|Frank
|7,1591
|7,2022
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8172
|1,8264
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-16,46
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.472
|-13,00
|
|Tam
|2.524
|2.541
|-13,40
|
|Yarım
|1.230
|1.240
|-6,50
|
|Çeyrek
|615
|621
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,19
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,22
|38,22
|-0,51
|