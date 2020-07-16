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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.07.2020 16:05
GÜNCEL HABERLER



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 879.531.012,42.-TL, hayat dışı 369.278,19.-TL olmak üzere toplam 879.900.290,61.-TL olarak gerçekleşmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860096


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YESIL 17,84 16.464.157 % 9,99  
FMIZP 66,60 28.569.865 % 9,99  
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Riyal 1,8229 1,8321 % 0,05  
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Cumhuriyet 2.587 2.610 -7,40  
Tam 2.665 2.678 -7,60  
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Gümüş.Ons 19,35 19,38 -0,05  
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