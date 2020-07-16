***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2020 16:05
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 879.531.012,42.-TL, hayat dışı 369.278,19.-TL olmak üzere toplam 879.900.290,61.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860096
BIST
17:23118.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.051,02
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
17:236,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8490
17:237,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0236
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
17:23398,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,60
|Açılış
|: 398,41
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.780.885
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.757.606
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.464.157
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.569.865
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|20.476.854
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,69
|976.067.155
|% -7,31
|
|RTALB
|34,64
|64.275.173
|% -7,18
|
|GLRYH
|12,84
|16.784.557
|% -6,55
|
|AYEN
|6,38
|13.903.521
|% -4,20
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|ASELS
|33,00
|1.001.941.491
|% 2,87
|
|TSPOR
|4,69
|976.067.155
|% -7,31
|
|EKGYO
|2,30
|935.463.936
|% -1,71
|
|GARAN
|7,97
|921.151.734
|% 1,14
|
|THYAO
|11,96
|905.835.528
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,30
|935.463.936
|% -1,71
|
|ODAS
|2,91
|892.133.325
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,84
|433.556.291
|% 2,22
|
|TSPOR
|4,69
|976.067.155
|% -7,31
|
|TRKCM
|4,63
|809.918.517
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6104
|8,6536
|% 0,07
|
|Frank
|7,2352
|7,2788
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,52
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.610
|-7,40
|
|Tam
|2.665
|2.678
|-7,60
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|-3,70
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,24
|
Seans Raporu
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