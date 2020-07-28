***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2020 09:26
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2020 tarihli toplantısında Sayın Necdet Cem Özcan'ın, gerekli yasal izin sürecinin tamamlanmasının ardından I. derece imza yetkisiyle Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862277
BIST
11:191.184
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En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.675,50
|31.600.975
|% 10,00
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|KONYA
|500,60
|76.010.783
|% 10,00
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|KRGYO
|5,50
|16.896.120
|% 10,00
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|EGPRO
|16,17
|7.644.780
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|1.152.729
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|18.001.725
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|KRTEK
|5,35
|1.117.776
|% -8,86
|
|CEOEM
|4,67
|12.804.471
|% -8,43
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ASELS
|37,52
|945.310.645
|% -0,42
|
|GUSGR
|6,02
|762.317.999
|% 6,36
|
|EKGYO
|2,30
|451.709.054
|% -0,86
|
|GARAN
|7,66
|282.820.225
|% -1,42
|
|KRDMD
|3,09
|229.930.024
|% -0,64
|
|EKGYO
|2,30
|451.709.054
|% -0,86
|
|GUSGR
|6,02
|762.317.999
|% 6,36
|
|IHLAS
|0,95
|98.808.248
|% -4,04
|
|IHLGM
|1,78
|167.344.282
|% -2,73
|
|GSDHO
|2,69
|216.119.716
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8430
|8,8873
|% 0,24
|
|Frank
|7,4546
|7,4995
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8339
|1,8431
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-19,28
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,16
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.813
|-13,40
|
|Tam
|2.858
|2.893
|-13,70
|
|Yarım
|1.387
|1.412
|-6,70
|
|Çeyrek
|696
|707
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,54
|-1,09
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|Gümüş Gr.
|5,16
|5,17
|-0,26
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|B. Petrol
|43,91
|43,91
|0,01
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