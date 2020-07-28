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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.07.2020 09:26
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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2020 tarihli toplantısında Sayın Necdet Cem Özcan'ın, gerekli yasal izin sürecinin tamamlanmasının ardından I. derece imza yetkisiyle Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862277


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KENT 2.675,50 31.600.975 % 10,00  
KONYA 500,60 76.010.783 % 10,00  
KRGYO 5,50 16.896.120 % 10,00  
EGPRO 16,17 7.644.780 % 10,00  
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Sterlin 8,8430 8,8873 % 0,24  
Frank 7,4546 7,4995 % 0,23  
Riyal 1,8339 1,8431 % 0,43  
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Altın Ons 1.923 1.924 -19,28  
Altın Gr. 425 425 -4,16  
Cumhuriyet 2.774 2.813 -13,40  
Tam 2.858 2.893 -13,70  
Yarım 1.387 1.412 -6,70  
Çeyrek 696 707 -3,40  
Gümüş.Ons 23,46 23,54 -1,09  
Gümüş Gr. 5,16 5,17 -0,26  
B. Petrol 43,91 43,91 0,01  
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