***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2020 18:32
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2020 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesi kararlaştırılan Sn. Necdet Cem Özcan'ın, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatları uyarınca beklenilen yasal süresi dolmuş ve kendisi Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869512
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|3.179
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|Tam
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|3.200
|66,49
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