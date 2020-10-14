***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28 Eylül 2020 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesi kararlaştırılan Sn. Tayfun Ceyhun'un, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatları uyarınca beklenen yasal süresi dolmuş ve kendisi Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881691BIST