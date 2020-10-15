***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2020 18:24
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.327.010.115,35.-TL, hayat dışı 875.503,78.-TL olmak üzere toplam 1.327.885.619,13.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882014
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
18:057,9433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0327
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
18:059,3057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0139
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
18:05484,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,30
|Açılış
|: 484,95
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|9,90
|104.124.423
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|94.150.571
|% 10,00
|
|VANGD
|14,64
|48.442.527
|% 9,99
|
|ESEN
|13,67
|3.764.226
|% 9,98
|
|KLGYO
|12,34
|372.130.116
|% 9,98
|
|ORMA
|14,22
|865.250
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.287.325
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|386.155
|% -10,00
|
|BALAT
|9,65
|1.316.868
|% -9,98
|
|DAGI
|14,62
|4.673.347
|% -9,98
|
|ODAS
|3,52
|533.875.560
|% -3,03
|
|SOKM
|12,79
|429.817.654
|% 3,23
|
|ULUUN
|11,30
|413.705.952
|% 5,90
|
|MPARK
|18,71
|342.039.123
|% 4,76
|
|TURSG
|6,08
|258.247.610
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,59
|126.375.412
|% -1,85
|
|PEKGY
|2,71
|112.805.542
|% 4,23
|
|TURSG
|6,08
|258.247.610
|% -1,78
|
|ULUUN
|11,30
|413.705.952
|% 5,90
|
|SOKM
|12,79
|429.817.654
|% 3,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9345
|7,9433
|% 0,41
|
|Euro
|9,2919
|9,3057
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,2227
|10,2739
|% -0,38
|
|Frank
|8,6506
|8,7027
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1100
|2,1206
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|0,04
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|-0,93
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
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17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem