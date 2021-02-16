***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2021 18:25
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-31.01.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 104.040.979,55.-TL, hayat dışı 173.137,41.-TL olmak üzere toplam 104.214.116,96.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910137
BIST
18:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -19,67
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
18:056,9830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
18:058,4605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0059
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
18:05404,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,05
|Açılış
|: 404,18
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
402,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|3,74
|342.776.068
|% 10,00
|
|PRKAB
|14,52
|218.804.561
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|3.463.205
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|18.849.048
|% 10,00
|
|SODSN
|38,52
|1.566.543
|% 9,99
|
|ISATR
|207.000,10
|207.000
|% -10,00
|
|TACTR
|28,52
|1.494.006
|% -9,97
|
|DIRIT
|9,63
|1.847.595
|% -9,92
|
|EPLAS
|37,50
|6.103.349
|% -9,81
|
|KSTUR
|199,90
|725.140
|% -7,88
|
|KOZAL
|144,80
|3.273.080.947
|% -2,62
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|SASA
|41,18
|2.926.694.518
|% 8,77
|
|GUBRF
|77,90
|2.127.279.862
|% 6,49
|
|GARAN
|9,74
|1.790.840.027
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,50
|1.680.910.652
|% -1,57
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|TSKB
|1,75
|526.153.617
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% -2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9741
|6,9770
|% 0,18
|
|Euro
|8,4466
|8,4526
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,6683
|9,7168
|% 0,15
|
|Frank
|7,7826
|7,8295
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-17,24
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,22
|