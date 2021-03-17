***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 18:22
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-28.02.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 224.024.378,35.-TL, hayat dışı 227.440,28.-TL olmak üzere toplam 224.251.818,63.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918857
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,31
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.562
18:057,5993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1141
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,6428
En Düşük
7,4818
18:059,0449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1212
|Açılış
|: 8,9450
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|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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9,1013
En Düşük
8,9020
18:05422,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,72
|Açılış
|: 422,62
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|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
424,59
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|3,63
|21.159.213
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|36.627.457
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|160.127.778
|% 9,99
|
|LUKSK
|68,25
|21.586.853
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|549.765.722
|% 9,98
|
|DAGI
|2,87
|43.379.888
|% -9,46
|
|PAMEL
|28,20
|4.934.024
|% -7,54
|
|TACTR
|25,10
|656.123
|% -7,04
|
|ETILR
|5,60
|3.458.774
|% -6,98
|
|ACSEL
|23,30
|13.558.914
|% -6,73
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% -1,24
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% -1,29
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 2,79
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% -3,11
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5894
|7,5993
|% 1,52
|
|Euro
|9,0352
|9,0449
|% 1,36
|
|Sterlin
|10,5160
|10,5687
|% 1,39
|
|Frank
|8,1563
|8,2054
|% 1,14
|
|Riyal
|2,0206
|2,0308
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-3,97
|
|Altın Gr.
|422
|422
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,09
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,62
|