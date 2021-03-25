***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2021 18:24
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bir yıl için göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak Başkanlığa Sayın Yalçın Sezen'in ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Hasan Koçhan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920609
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,50
|Açılış
|: 1.417
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|Önceki Kapanış
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1.433
En Düşük
1.394
18:057,9482
En Yüksek
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|: 0,34%
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|Açılış
|: 7,9250
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|Önceki Kapanış
|: 7,9000
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7,9973
En Düşük
7,8757
18:059,4198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 9,3700
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|Önceki Kapanış
|: 9,3350
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18:05442,84
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 441,79
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447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|29,26
|83.604.696
|% 10,00
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|KSTUR
|314,60
|782.410
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|119.680
|% 10,00
|
|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
|
|SODSN
|39,52
|512.406
|% -9,15
|
|UFUK
|21,00
|394.169
|% -8,62
|
|SNPAM
|21,50
|1.013.191
|% -8,51
|
|BALAT
|7,33
|732.287
|% -8,49
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SASA
|45,36
|1.868.589.992
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
|
|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
|
|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.912.011
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9467
|7,9482
|% 0,34
|
|Euro
|9,3620
|9,4198
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,8844
|10,9389
|% 0,70
|
|Frank
|8,4369
|8,4877
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1145
|2,1251
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-5,58
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|61,97
|61,97
|-2,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SANKO
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 11.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 197, 958 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 25, 392.00 milyon TL de
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Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 756 adet işlem
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Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 176, 641 adet işlem
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17:54TURGG
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