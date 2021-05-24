***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021-30.04.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 509.105.498,86.-TL, hayat dışı 897.810,69.-TL olmak üzere toplam 510.003.309,55.-TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937575BIST