***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2021 18:42
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 794.711.772,23.-TL, hayat dışı 979.236,97.-TL olmak üzere toplam 795.691.009,20.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951562
BIST
18:051.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.357
18:058,5058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0586
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
18:0510,1039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0327
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0453
18:05496,54
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -7,53
|Açılış
|: 496,55
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
494,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|293,80
|70.022.601
|% 10,00
|
|KGYO
|7,15
|35.196.439
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.820.818
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|12.011.294
|% 9,98
|
|BAGFS
|16,64
|1.420.221
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,78
|41.790.258
|% -7,05
|
|EKIZ
|7,49
|394.066
|% -6,37
|
|CASA
|127,10
|317.246
|% -5,57
|
|MMCAS
|6,02
|146.910
|% -4,44
|
|KRONT
|54,20
|14.555.824
|% -3,64
|
|SASA
|30,32
|1.519.782.956
|% -2,70
|
|THYAO
|13,08
|585.692.068
|% 0,00
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|ARCLK
|33,42
|366.124.740
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,04
|133.470.229
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,30
|208.910.791
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,06
|72.955.540
|% 1,92
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5040
|8,5058
|% -0,68
|
|Euro
|10,0836
|10,1039
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,6874
|11,7460
|% -1,07
|
|Frank
|9,2147
|9,2702
|% -0,90
|
|Riyal
|2,2611
|2,2725
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-13,71
|
|Altın Gr.
|496
|497
|-7,52
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.362
|-9,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|-8,85
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-4,28
|
|Çeyrek
|799
|817
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|-0,22
|
|B. Petrol
|73,64
|73,64
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 86 kaybederek (% -0.65 ) 1, 203
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