***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2021 18:20
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-31.07.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 954.819.850,17.-TL, hayat dışı 1.268.426,47.-TL olmak üzere toplam 956.088.276,64.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958052
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0138
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05486,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,43
|Açılış
|: 486,78
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
487,91
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|461.043
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|963.517
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.411.788
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.701.709
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.132.643
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.560.279
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.775.850
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|524.037
|% -5,73
|
|GENIL
|14,73
|427.496.608
|% 3,30
|
|BASGZ
|18,36
|344.097.876
|% 0,88
|
|TRILC
|14,89
|241.799.678
|% 1,02
|
|BIOEN
|28,90
|229.995.159
|% -0,69
|
|KZBGY
|16,82
|220.094.771
|% 1,45
|
|ODAS
|1,35
|53.994.473
|% 0,00
|
|GENIL
|14,73
|427.496.608
|% 3,30
|
|BASGZ
|18,36
|344.097.876
|% 0,88
|
|TRILC
|14,89
|241.799.678
|% 1,02
|
|AYDEM
|8,15
|121.204.966
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5309
|8,5344
|% -0,07
|
|Euro
|10,0701
|10,0771
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,7918
|11,8509
|% 0,28
|
|Frank
|9,2784
|9,3343
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2693
|2,2807
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|20,80
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,11
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,15
|
|B. Petrol
|71,04
|71,04
|-0,27
|