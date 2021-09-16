***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021-31.08.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.119.085.246,48.-TL, hayat dışı 1.546.773,87.-TL olmak üzere toplam 1.120.632.020,35.-TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964156BIST