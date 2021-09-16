***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2021 18:22
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-31.08.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.119.085.246,48.-TL, hayat dışı 1.546.773,87.-TL olmak üzere toplam 1.120.632.020,35.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964156
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.413
18:058,5305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1036
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5415
En Düşük
8,4182
18:0510,0605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0880
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0686
En Düşük
9,9414
18:05480,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -5,26
|Açılış
|: 481,12
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|9,35
|6.350.023
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|4.390.721
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|59.601.491
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|364.014
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.375.066
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|130.277.766
|% -10,00
|
|ISBIR
|71,10
|3.485.706
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|720.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.588.362
|% -9,99
|
|DIRIT
|5,27
|1.350.157
|% -9,91
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|THYAO
|12,47
|884.572.601
|% 1,71
|
|KOZAL
|94,85
|587.843.378
|% -3,95
|
|BIOEN
|35,26
|517.341.515
|% 0,51
|
|TUPRS
|108,10
|517.245.548
|% -1,01
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,47
|406.974.904
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|182.612.179
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|140.086.695
|% -3,47
|
|ISGYO
|1,81
|146.705.061
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5157
|8,5171
|% 1,07
|
|Euro
|10,0280
|10,0672
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,7279
|11,7867
|% 0,84
|
|Frank
|9,1698
|9,2250
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2681
|2,2795
|% 1,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-38,09
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-5,03
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,21
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|0,32
|
Seans Raporu
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