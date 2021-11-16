***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2021 18:23
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 26 Ekim 2021 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesi kararlaştırılan Sn. Zeynep Dolgun'un, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatları uyarınca beklenen yasal süresi dolmuş ve kendisi Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978121
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|4.133
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