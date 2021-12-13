***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2021 20:22
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Genel Müdür Yardımcılarımızdan Sayın Tuna Uğun, 13 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982992
BIST
14:212.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 14,03
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
14:2114,7067
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,3104
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7632
En Düşük
14,3636
14:2116,5780
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,3654
|Açılış
|: 16,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6400
En Düşük
16,1749
14:21836,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 16,64
|Açılış
|: 836,26
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler14:19
|PKENT
|5.512,10
|3.665.343
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|5.939.502
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.157.675
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.220.466
|% 9,99
|
|EPLAS
|26,28
|15.726.556
|% 9,96
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|ATLAS
|1,35
|4.903.985
|% -6,90
|
|THYAO
|24,14
|3.259.509.077
|% 6,91
|
|GARAN
|12,16
|2.431.317.784
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,87
|2.178.814.882
|% 1,54
|
|SISE
|16,25
|1.854.306.003
|% -2,05
|
|PETKM
|10,39
|1.502.115.783
|% 2,47
|
|EKGYO
|2,74
|1.140.310.432
|% 1,86
|
|TSKB
|1,71
|629.844.695
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,90
|1.403.755.928
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,24
|352.328.460
|% -1,59
|
|GARAN
|12,16
|2.431.317.784
|% 0,00
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7026
|14,7046
|% 2,14
|
|Euro
|16,5583
|16,5918
|% 2,34
|
|Sterlin
|19,4203
|19,5177
|% 2,34
|
|Frank
|15,8217
|15,9170
|% 2,02
|
|Riyal
|3,9022
|3,9218
|% 2,00
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-3,02
|
|Altın Gr.
|833
|833
|13,79
|
|Cumhuriyet
|5.540
|5.623
|131,00
|
|Tam
|5.500
|5.643
|119,90
|
|Yarım
|2.658
|2.730
|58,01
|
|Çeyrek
|1.333
|1.365
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,26
|10,27
|0,11
|
|B. Petrol
|72,90
|72,90
|-0,80
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:33MZHLD
Yüzde 5.65 oranında artışla 35.92 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 053 adet işlem
-
14:32GARFA
Yüzde 5.39 oranında artışla 17.40 lira fiyatla işlem gören hissede 528, 638 adet işlem
-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 3 artarak (% 0.69 ) 1, 937
-
14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, PKENT, VANGD, NIBAS, EPLAS, EUHOL, DOBUR, TETMT
-
14:30
DOGUB, EUHOL, MEDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında