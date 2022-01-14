***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 18:33
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.968.135.503,95.-TL, hayat dışı 1.694.607,20.-TL olmak üzere toplam 1.969.830.111,15.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994223
BIST
18:052.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,28
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
18:0513,4998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0822
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4526
18:0515,4567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1249
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,3572
18:05786,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -8,64
|Açılış
|: 786,69
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
786,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|97,35
|1.465.060
|% 10,00
|
|PEGYO
|1,32
|29.212.179
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|197.446.001
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.638.161
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|1.125.352
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,66
|3.814.486
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|5.031.449
|% -9,96
|
|ERCB
|54,50
|26.428.123
|% -7,00
|
|RALYH
|9,38
|60.666.896
|% -5,82
|
|ISKUR
|690.777,00
|690.777
|% -5,47
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|EREGL
|31,48
|1.630.950.904
|% -0,44
|
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,13
|
|GARAN
|11,86
|1.398.086.099
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,43
|1.034.994.361
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,88
|1.391.701.186
|% 1,84
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|HALKB
|5,15
|697.722.855
|% 5,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4919
|13,4989
|% -0,61
|
|Euro
|15,3904
|15,4539
|% -0,82
|
|Sterlin
|18,3958
|18,4881
|% -0,83
|
|Frank
|14,7195
|14,8082
|% -0,81
|
|Riyal
|3,5861
|3,6040
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-3,23
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,92
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,24
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|-0,13
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|0,78
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRSTL
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 643, 851 adet işlem
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17:58DARDL
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 602, 449 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 198.00 milyon TL de
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem