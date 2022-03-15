***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaGenel Müdür ve Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi Sn. Yılmaz Ertürk'ün 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla emekli olmak üzere Şirketimizden ayrılma yönündeki talebi uygun bulunmuş olup Genel Müdürlük görevine gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından 01.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Murat Atalay'ın atanmasına ve bu kapsamda gerekli başvuru işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010714BIST