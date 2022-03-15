***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2022 18:32
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Genel Müdür ve Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi Sn. Yılmaz Ertürk'ün 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla emekli olmak üzere Şirketimizden ayrılma yönündeki talebi uygun bulunmuş olup Genel Müdürlük görevine gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından 01.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Murat Atalay'ın atanmasına ve bu kapsamda gerekli başvuru işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010714
BIST
17:592.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -9,10
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:5914,7398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0401
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:5916,1315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0568
|Açılış
|: 16,0900
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|Önceki Kapanış
|: 16,1600
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16,3517
En Düşük
15,9787
17:59912,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -15,89
|Açılış
|: 912,03
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|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OZRDN
|7,04
|6.998.933
|% 10,00
|
|PKENT
|397,20
|32.770.431
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,29
|805.040
|% 10,00
|
|POLTK
|599,80
|9.180.617
|% 9,99
|
|PENTA
|334,80
|49.270.964
|% 9,99
|
|EDATA
|18,90
|11.077.735
|% -10,00
|
|ORCAY
|25,66
|100.458.021
|% -9,96
|
|GRSEL
|8,89
|411.693.976
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|12.155.266
|% -9,85
|
|KAPLM
|55,00
|1.299.441
|% -9,09
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 3,91
|
|KRDMD
|14,43
|2.432.760.108
|% -2,37
|
|FROTO
|273,20
|2.245.840.382
|% 1,86
|
|GARAN
|11,87
|1.875.474.593
|% 0,08
|
|EREGL
|34,22
|1.667.729.847
|% -0,52
|
|YKBNK
|3,82
|1.011.492.069
|% 1,87
|
|KARSN
|4,12
|933.041.818
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,29
|721.656.965
|% -1,20
|
|ODAS
|1,56
|302.323.911
|% 1,30
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 3,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6762
|14,7398
|% -0,27
|
|Euro
|16,0628
|16,1315
|% -0,35
|
|Sterlin
|19,1622
|19,2583
|% -0,06
|
|Frank
|15,5942
|15,6881
|% -0,62
|
|Riyal
|3,9126
|3,9322
|% -0,47
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-21,74
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-15,01
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,93
|
Seans Raporu
17:59
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866