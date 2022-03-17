***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2022 18:22
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022-28.02.2022 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 320.880.813,07.-TL, hayat dışı 232.849,18.-TL olmak üzere toplam 321.113.662,25.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011187
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 44,79
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
18:0514,7156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1001
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
18:0516,4124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2619
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4239
En Düşük
16,0709
18:05918,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 14,27
|Açılış
|: 918,96
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,19
|49.649.576
|% 10,00
|
|PENTA
|346,50
|50.400.795
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.726.392
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|101.319.017
|% 9,99
|
|ISBIR
|47,84
|2.054.971
|% 9,98
|
|PKENT
|393,30
|106.048.910
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|49.556.473
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,82
|25.291.733
|% -4,73
|
|TETMT
|264,00
|10.269.343
|% -3,93
|
|MEPET
|2,47
|8.788.069
|% -3,52
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EREGL
|35,76
|3.194.708.472
|% 4,32
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.575.854.338
|% 0,58
|
|FROTO
|303,20
|1.824.467.013
|% 5,83
|
|DOHOL
|3,46
|993.530.952
|% 5,49
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|926.581.887
|% 2,37
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,25
|379.472.795
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7062
|14,7228
|% 0,73
|
|Euro
|16,3822
|16,4098
|% 1,61
|
|Sterlin
|19,3016
|19,3984
|% 0,81
|
|Frank
|15,6759
|15,7703
|% 1,39
|
|Riyal
|3,9061
|3,9257
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|17,34
|
|Altın Gr.
|919
|919
|14,73
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,21
|
|B. Petrol
|106
|106
|7,89
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RTALB
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 892 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 6 artarak (% 2.55 ) 2, 399
-
17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
-
17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem