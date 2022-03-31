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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.03.2022 14:04
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Yılmaz Ertürk, bugün itibarıyla emekli olmak üzere Şirketimizdeki görevinden ayrılmaktadır. Yönetim Kurulumuzun 15 Mart 2022 tarihli toplantısında, Şirketimiz Genel Müdürlük görevine getirilmesi kararlaştırılan Sayın Murat Atalay'ın Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatları uyarınca yasal izin süreci tamamlanmış ve kendisi 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak atanmıştır. Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatları uyarınca Sayın Murat Atalay, Genel Müdürlük görevine başlaması ile birlikte Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi olarak da görev yapacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014379


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