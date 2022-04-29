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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.04.2022 16:07
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2022 tarihli toplantısında Sayın İsmail Hakkı Altay'ın ve Sayın Ahmet Altınsoy'un, gerekli yasal izin sürecinin tamamlanmasının ardından I. derece imza yetkisiyle Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmalarına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025555


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