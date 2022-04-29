***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 16:07
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2022 tarihli toplantısında Sayın İsmail Hakkı Altay'ın ve Sayın Ahmet Altınsoy'un, gerekli yasal izin sürecinin tamamlanmasının ardından I. derece imza yetkisiyle Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmalarına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025555
BIST
18:052.431
En Yüksek
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|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
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|Önceki Kapanış
|: 2.428
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2.443
En Düşük
2.405
18:0514,9041
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
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14,9130
En Düşük
14,8362
18:0515,6858
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 15,6600
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En Düşük
15,6169
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|: 905,75
|
908,09
En Düşük
887,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
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|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGYO
|2,64
|7.268.457
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGYO
|2,64
|7.268.457
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8816
|14,9047
|% 0,37
|
|Euro
|15,6525
|15,6824
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,5774
|18,6706
|% -0,20
|
|Frank
|15,1654
|15,2567
|% -0,18
|
|Riyal
|3,9580
|3,9779
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-25,08
|
|Altın Gr.
|891
|891
|-14,49
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|-0,09
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,76
|