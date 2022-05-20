***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2022 17:02
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2022 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesi kararlaştırılan Sn. İsmail Hakkı Altay'ın ve Sn. Ahmet Altınsoy'un, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatları uyarınca beklenen yasal süreleri dolmuş ve kendileri Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmışlardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031496
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