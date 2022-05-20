***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2022 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesi kararlaştırılan Sn. İsmail Hakkı Altay'ın ve Sn. Ahmet Altınsoy'un, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatları uyarınca beklenen yasal süreleri dolmuş ve kendileri Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmışlardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031496BIST