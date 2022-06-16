***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2022 18:27
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022-31.05.2022 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.048.729.339,65.-TL, hayat dışı 660.656,28.-TL olmak üzere toplam 1.049.389.995,93.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037774
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,3030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0653
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,3858
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,3662
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,3858
En Düşük
17,9707
18:051.026,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 11,25
|Açılış
|: 1.026,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.030,59
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|SANEL
|6,16
|6.069.240
|% 10,00
|
|PRDGS
|2,76
|12.992.482
|% 9,96
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|134.383.318
|% 9,89
|
|FONET
|13,35
|154.278.023
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.461.828
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.722.782
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2869
|17,2950
|% 0,33
|
|Euro
|18,3373
|18,3734
|% 1,96
|
|Sterlin
|21,3385
|21,4455
|% 2,08
|
|Frank
|17,8391
|17,9466
|% 3,38
|
|Riyal
|4,5932
|4,6162
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|13,34
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|12,81
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.807
|6.935
|64,00
|
|Yarım
|3.342
|3.392
|31,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.696
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,18
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,81
|