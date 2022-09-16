***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2022 18:18
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022-31.08.2022 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.872.135.318,74.-TL, hayat dışı 878.639,79.-TL olmak üzere toplam 1.873.013.958,53.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063670
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 14,21
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
18:0518,2826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
18:0518,3364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0713
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
18:05985,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,79
|Açılış
|: 985,73
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|3,63
|15.339.470
|% 10,00
|
|COSMO
|50,60
|2.509.337
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,09
|35.425.037
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|75.382.211
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.487.961
|% 9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.714.146
|% -9,97
|
|VAKBN
|10,39
|113.087.513
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|61.371.275
|% -9,96
|
|HALKB
|9,94
|2.691.499.451
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.699.388
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,19
|7.533.788.821
|% -4,62
|
|ISCTR
|8,82
|6.325.134.848
|% -3,71
|
|YKBNK
|7,33
|6.024.090.662
|% 3,53
|
|ASELS
|33,84
|5.945.206.599
|% -0,06
|
|GARAN
|21,78
|4.724.258.012
|% -9,10
|
|YKBNK
|7,33
|6.024.090.662
|% 3,53
|
|ISCTR
|8,82
|6.325.134.848
|% -3,71
|
|EKGYO
|4,37
|2.839.113.141
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,19
|7.533.788.821
|% -4,62
|
|HALKB
|9,94
|2.691.499.451
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2803
|18,2826
|% 0,09
|
|Euro
|18,3232
|18,3364
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,8433
|20,9479
|% -0,22
|
|Frank
|18,9187
|19,0326
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8503
|4,8746
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|11,51
|
|Altın Gr.
|986
|987
|8,59
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.693
|6.783
|71,00
|
|Yarım
|3.261
|3.311
|30,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,15
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO