***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2022 18:29
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022-31.10.2022 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 2.545.718.539,37.-TL, hayat dışı 1.046.401,25.-TL olmak üzere toplam 2.546.764.940,62.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080509
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 11,52
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
18:0518,6145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
18:0519,4100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0800
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4900
En Düşük
19,4100
18:051.063,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.063,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|215,60
|3.295.164.906
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|34.124.536
|% 10,00
|
|VBTYZ
|46,22
|90.076.463
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|383.223.574
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|225.603.718
|% 10,00
|
|BASCM
|4,19
|1.067.650
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|141.085.124
|% -9,99
|
|CASA
|134,40
|2.243.567
|% -9,98
|
|ALCTL
|91,55
|375.891.337
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.655.683
|% -9,95
|
|THYAO
|104,60
|10.584.460.184
|% -4,04
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.148.424
|% 2,96
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% -1,49
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,85
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% -0,54
|
|TSKB
|3,35
|1.830.305.659
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6131
|18,6152
|% 0,07
|
|Euro
|19,3416
|19,3517
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,0037
|22,1141
|% 0,02
|
|Frank
|19,6564
|19,7748
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9381
|4,9628
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,52
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.062
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.040
|7.171
|-24,00
|
|Yarım
|3.419
|3.506
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.752
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|-1,47
|
Seans Raporu
18:05
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO