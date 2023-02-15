***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 18:27
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023-31.01.2023 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 483.712.640,80.-TL, hayat dışı 354.967,76.-TL olmak üzere toplam 484.067.608,56.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113650
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.505
18:0518,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0157
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0998
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1080
18:051.112,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -11,12
|Açılış
|: 1.112,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8473
|18,8503
|% 0,08
|
|Euro
|20,1315
|20,1360
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,5456
|22,6587
|% -1,39
|
|Frank
|20,2985
|20,4208
|% -0,28
|
|Riyal
|5,0094
|5,0345
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-20,86
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,20
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.549
|7.612
|-106,00
|
|Yarım
|3.688
|3.725
|-51,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.862
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,58
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,03
|13,05
|-0,20
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-1,14
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA