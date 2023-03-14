***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2023 19:19
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023-28.02.2023 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 888.583.397,58.-TL, hayat dışı 359.480,87.-TL olmak üzere toplam 888.942.878,45.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124692
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
18,9780
En Düşük
18,9692
17:5920,4352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0695
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,4352
En Düşük
20,3613
17:591.161,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.161,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.161,92
En Düşük
1.161,28
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.532.445
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|16.132.763
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|52.047.296
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.322
|% -9,95
|
|MEPET
|4,84
|30.516.803
|% -9,87
|
|ASELS
|57,95
|5.750.208.557
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.801.656
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.896.269.520
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.156.713
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|362.168.670
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9724
|18,9770
|% 0,01
|
|Euro
|20,3519
|20,3840
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,9937
|23,1090
|% -0,05
|
|Frank
|20,6881
|20,8127
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0374
|5,0627
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-9,68
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.161
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.847
|7.926
|12,00
|
|Yarım
|3.834
|3.878
|6,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.939
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,22
|13,25
|0,00
|
|B. Petrol
|77,44
|77,44
|-0,06
|