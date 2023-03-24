***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2023 21:54
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bir yıl için göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak Başkanlığa Sayın Sezgin Yılmaz'ın ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Oğuz Taner Okutan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127961
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|24.848.205
|% 10,00
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|SANEL
|15,97
|14.243.199
|% 9,99
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|BVSAN
|66,10
|513.606.545
|% 9,98
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|AKFYE
|19,06
|57.644.016
|% 9,98
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|GOKNR
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|2.045.780.230
|% 9,97
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|PAMEL
|280,00
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|% -10,00
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|POLTK
|1.925,30
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|% -10,00
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|CANTE
|58,40
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|IZINV
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|KUVVA
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|ASTOR
|63,90
|6.624.763.399
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|EREGL
|37,10
|4.685.264.970
|% 0,00
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|THYAO
|128,40
|3.345.060.811
|% -0,77
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|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
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|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
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|KATMR
|1,36
|416.053.016
|% 3,82
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|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
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|EKGYO
|6,90
|1.138.819.696
|% -1,15
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|YKBNK
|10,29
|1.584.513.774
|% -2,83
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,0569
|19,0698
|% 0,23
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|Euro
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|20,5281
|% -0,50
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|Sterlin
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|23,3567
|% -0,31
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|Frank
|20,6480
|20,7724
|% -0,18
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|Riyal
|5,0601
|5,0855
|% 0,18
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-16,16
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|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|-7,12
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|Cumhuriyet
|8.255
|8.380
|79,00
|
|Tam
|8.193
|8.302
|-37,00
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|Yarım
|4.016
|4.062
|-19,00
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|Çeyrek
|2.008
|2.031
|-9,00
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|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,01
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|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|0,03
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|B. Petrol
|74,89
|74,89
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