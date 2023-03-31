***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 20:33
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ece Çeyrekli Akgüre'nin istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Şirketimiz İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Feray Demir'in seçilmesine, kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130667
BIST
17:594.813
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
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|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
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|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
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|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
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|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
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|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
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|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
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|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
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|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
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|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
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|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
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|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
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|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
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|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
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|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
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|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
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|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,1784
|19,1947
|% 0,14
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|Euro
|20,8308
|20,8548
|% -0,40
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|Sterlin
|23,5824
|23,7007
|% -0,40
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|Frank
|20,8833
|21,0091
|% -0,11
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|Riyal
|5,0969
|5,1225
|% 0,10
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|17:59
|Alış
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|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-10,69
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|Altın Gr.
|1.214
|1.215
|-6,10
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|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.192
|8.294
|-24,00
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|Yarım
|4.016
|4.058
|-12,00
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|Çeyrek
|2.008
|2.029
|-6,00
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|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,11
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|Gümüş Gr.
|14,78
|14,80
|0,05
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|B. Petrol
|79,84
|79,84
|1,24
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