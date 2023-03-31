***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulumuz, kendi arasındaki görev dağılımını yeniden yaparak Başkan Vekilliği'ne Sayın Feray Demir'in seçilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130669BIST