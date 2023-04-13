***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2023 18:19
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.487.288.389,54.-TL, hayat dışı 435.393,59.-TL olmak üzere toplam 1.487.723.783,13.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137769
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,56
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.132
18:0519,3384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0325
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,6157
En Düşük
19,2915
18:0521,3996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1741
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,6142
En Düşük
21,1879
18:051.269,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 18,70
|Açılış
|: 1.269,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.283,13
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|110,00
|34.108.947
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.561.581
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.706.341
|% 10,00
|
|CRFSA
|63,85
|115.247.396
|% 9,99
|
|SONME
|32,14
|27.963.674
|% 9,99
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|KZBGY
|20,14
|346.128.850
|% -7,27
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% -6,30
|
|SAFKR
|13,38
|53.570.652
|% -6,24
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 2,77
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% -3,52
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.315
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3324
|19,3384
|% 0,17
|
|Euro
|21,3828
|21,3996
|% 0,82
|
|Sterlin
|24,1541
|24,2752
|% 0,47
|
|Frank
|21,6962
|21,8269
|% 1,09
|
|Riyal
|5,1385
|5,1643
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.043
|28,31
|
|Altın Gr.
|1.269
|1.269
|18,16
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.712
|8.796
|121,00
|
|Yarım
|4.255
|4.304
|59,00
|
|Çeyrek
|2.127
|2.152
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,08
|0,23
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|-0,83
|